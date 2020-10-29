الأسد يلتقي وفدًا روسياً في دمشق

وذكرت الرئاسة السورية في بيان على صفحتها في موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن "اللقاء تمحور حول المؤتمر الدولي حول اللاجئين المزمع عقده في دمشق الشهر المقبل، والجهود التي يبذلها الجانبان تحضيراً لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تساهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية، خاصة في ظل ما تم تحقيقه على صعيد عودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية".

وقال بيان الرئاسة السورية إن "المحادثات تطرقت إلى التحديات، التي تواجه المؤتمر، وخاصة محاولات بعض الدول منع عقده وإفشاله، أو ممارسة الضغوط على دول راغبة بالمشاركة فيه".

(ي ح)