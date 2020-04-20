الأسد خلال لقائه ظريف: تصرفات تركيا على الأرض تفضح نواياها

والتقى اليوم الأسد بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب وكالة سانا الرسمية فإن اللقاء تناول آخر مستجدات المسار السياسي ومن بينها اللجنة الدستورية وعملية استانا، وتطورات الأوضاع في الشمال السوري في ظل التعدي المستمر من قبل تركيا على سيادة وأرض الجمهورية العربية السورية، سواء باحتلالها المباشر للأرض أو من خلال زيادة عدد ما تسميها نقاطاً للمراقبة والتي ليست سوى قواعد عسكرية فعلياً".

وأكد الأسد أن "تصرفات تركيا على الأرض تفضح حقيقة النوايا التركية من خلال عدم التزامها بالاتفاقات التي أبرمتها سواء في استانا، أو في سوتشي، والتي تنص جميعها على الاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي السورية".

من جانبه شجب ظريف خلال اللقاء وبحسب الوكالة "المحاولات الغربية الحالية لإعادة استثمار موضوع الأسلحة الكيميائية في سورية".

(ي ح)