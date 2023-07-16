الأسد دون أن يسمي تركيا: بعض دول الجوار دعمت الإرهاب وتقوم بتعطيش السوريين والعراقيين

اعتبر الأسد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، أن العراق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب، التي وصفها بـ "الإرهابية".

وانتقد تركيا دون أن يسميها، قائلاً "بعض دول الجوار تورطت بشكل مباشر في دعم الإرهاب، إما لأسباب توسعية أو لأسباب عقائدية متخلفة، إضافة للتحدي الأكبر وهو سرقة حصة سوريا والعراق من مياه نهري الفرات وما يعنيه هذا الشيء من عطش وجوع".

بدوره، أشار السوداني إلى أن العراق يعمل مع كل الدول الداعمة للاستقرار على تعافي سوريا اقتصادياً وأن هذا من مصلحة العراق، ولا مجال لترك سوريا وحدها، لافتاً إلى أن التنسيق الدائم بين البلدين هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الإرهاب ونقص المياه.

(م ش)