الأسد عاد إلى الحضن العربي ومساعي إسرائيلية حثيثة للتطبيع مع السعودية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عودة سوريا للحضن العربي ومساعي إسرائيل للتطبيع مع الرياض والأزمة الأوكرانية.

"إعادة الارتباط المضللة مع بشار الأسد"

وعن عودة العلاقات ما بين حكومة دمشق والدول العربية قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عندما تستضيف المملكة العربية السعودية قمة جامعة الدول العربية يوم الجمعة، سيتم تخصيص كرسي لبشار الأسد، وهو طاغية قام بتعذيب وسجن وقصف وحصار الأشخاص الذين من المفترض أن يخدمهم.

وبحسب الصحيفة، إذا حضر الرئيس السوري، كما هو متوقع، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الترحيب به في الاجتماع السنوي لقادة المنطقة منذ تعليق سوريا من الدوري قبل 12 عاماً. وترى الصحيفة بأن ذلك سيكون يوماً حزيناً للدبلوماسية العربية، ويرسل رسالة تقشعرّ لها الأبدان لضحايا فظائع النظام ومفادها "الأسد يمكن أن يستمر في الإفلات من العقاب".

ولفتت الصحيفة إلى أن وتيرة إعادة التواصل مع الأسد بعد موجة من الدبلوماسية بقيادة السعودية تسارعت. جاء ذلك بعد أن توسّطت الصين في صفقة أدت إلى موافقة المملكة على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع خصمها اللدود إيران. يجادل أولئك الذين يدفعون من أجل إعادة الارتباط بأنه نهج سياسي واقعي يعترف بأن الأسد لن يذهب إلى أي مكان بعد استعادة السيطرة على معظم البلاد بدعم عسكري من موسكو وطهران - وأن الدول العربية بحاجة إلى معالجة المشاكل التي تنتشر عبر الحدود.

وتضيف الصحيفة بأن الآمال في التوصل إلى تسوية سياسية مع المعارضة الضعيفة منذ سنوات قد تبددت. في حين أن الولايات المتحدة وأوروبا توليان اهتماماً محدوداً لسوريا، فإن روسيا وإيران وتركيا كانت لسنوات طويلة الجهات الأجنبية الفاعلة الرئيسية في البلاد. إن الفكرة القائلة بأن 6 ملايين لاجئ سوري في الخارج سوف يندفعون إلى الوطن إذا ضخت دول الخليج أو غيرها أموالاً لإعادة بناء المدن التي دمرتها قوات الأسد هي فكرة خيالية. يخشى الكثير على حياتهم. لا يزال عشرات الآلاف من السوريين محتجزين بشكل تعسفي أو "مختفين".

وطالبت الصحيفة بأن تظل الولايات المتحدة وأوروبا متحدتين في فرض العقوبات على النظام، مع استخدام نفوذهما مع الشركاء العرب للحد من الانجراف نحو التطبيع الكامل.

"جهود التطبيع الإسرائيلية السعودية تتصدر أجندة وزير الخارجية الإسرائيلي في واشنطن"

أما موقع المونيتور الأميركي فقد تناول مساعي تل أبيب للتطبيع مع الرياض؛ حيث التقى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رونين ليفي، يوم أمس في واشنطن مع كبار مسؤولي إدارة بايدن، في محاولة لتوسيع دائرة السلام الإقليمية لاتفاقيات أبراهام لتشمل المملكة العربية السعودية وربما دولاً أخرى.

وأكد مصدر دبلوماسي إسرائيلي، إلى "المونيتور"، وصول ليفي إلى واشنطن. ووصف الاجتماعات بأنها زيارة عمل، في أعقاب الاتصالات المستمرة بين إسرائيل وإدارة بايدن بشأن الجهود المبذولة لتوسيع اتفاقية أبراهام.

وأضاف ليفي على تويتر: "ناقشنا مع السفير مايك هيرزوغ الديناميكيات الحالية في الشرق الأوسط الكبير وإفريقيا، وكذلك كيف يمكننا مواصلة العمل معاً لتعميق وتوسيع دائرة السلام في المنطقة".

وفي السياق، نشر موقع أكسيوس الأميركي أن البيت الأبيض يخطط لبذل جهود دبلوماسية خاصة في الأشهر الستة إلى السبعة المقبلة لدفع اتفاق سلام إسرائيلي سعودي. ونقل التقرير عن اثنين من كبار المسؤولين الأميركيين قولهم إن الإدارة تودّ أن يتم توقيع مثل هذه الصفقة قبل نهاية العام، أي قبل أن يبدأ بايدن حملته الانتخابية.

"اجتماع أوكرانيا والصين لم يُظهر أي اختراق لإنهاء الغزو الروسي"

وعن السعي الصيني لوقف الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن الاجتماع الذي عُقد في كييف بين وزير خارجية أوكرانيا والمبعوث الصيني، لم يُسفر عن أي علامة انفراج لجهود بكين الأكثر واقعية حتى الآن لإدخال نفسها في الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب.

وقالت الوزارة الصينية في بيان خلال الاجتماع مع لي هوي، الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "أكد أن أوكرانيا لا تقبل أي مقترحات من شأنها أن تنطوي على فقدان أراضيها أو تجميد الصراع".

ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الفور على الاجتماع. وتجنبت الوزارة في اليومين الماضيين أسئلة حول زيارة لي لأوكرانيا، قائلة إن المعلومات ستنشر في الوقت المناسب.

رحلة لي التي تستغرق أسبوعاً حول العواصم الأوروبية في أوكرانيا وروسيا، وكذلك بولندا وفرنسا وألمانيا، تأتي في أعقاب مكالمة في نيسان بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعيم الصيني شي جين بينغ.

(م ش)