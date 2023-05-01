الاسبوع الأدبي في كوباني يناقش الرواية الكردية

وانطلقت في مدينة كوباني يوم السبت، 29 نيسان/أبريل، فعاليات الأسبوع الأدبي- دورة ملايي جزيري، بمشاركة واسعة من المثقفين، كتاباً وشعراء ومهتمين بالأدب من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

وتناول اليوم الأول والثاني من فعاليات الاسبوع الأدبي هوية وفلسفة ملايي جزيري والهوية الكردية في نتاجاته الأدبية، إضافة إلى قراءات قصصية وشعرية باللغتين العربية والكردية.

وفي اليوم الثالث، نوقشت في فعاليات الاسبوع الأدبي الرواية، وبشكل خاص الرواية الكردية في محاضرة ألقاها الكاتب الكردي مروان بركات والذي تحدث عن تعريف وأهمية الأدب ومكانة اللغة في الأدب إلى جانب تطرقه إلى واقع الرواية الكردية.

وقال مروان بركات بأن الرواية الكردية موجودة على عكس ما يروجه البعض، لافتاً إلى تأثر الأدب وجميع أجناسه بممارسات الحكومات التي تحتل كردستان وتمنع اللغة الكردية وهو ما يؤثر على النتاج الأدبي.

كما أشار بركات إلى قلة الترجمة للروايات الكردية إلى اللغات الأخرى، ما يجعل الرواية الكردية محصورة في نطاق المجتمع الكردي دون أن تطرق أبواب العالمية.

وأعرب عن أمله في إنشاء مراكز للاهتمام بالأدب الكردي وتطويره تقييماً ونقداً، وذلك ليحقق خطوات إلى الأمام.

وشارك الحضور في المحاضرة بأسئلة ومداخلات، وذلك للتعقيب على ما سرده المحاضر حول ما إذا كانت أولى الروايات الكردية هي للكاتب عرب شمو بعنوان "الراعي الكردي"، إلى جانب مواضيع أخرى.

وفي القسم الثاني من فعاليات اليوم الثالث، قرأ كل من عبد السلام خوجة ودجوار زاغروس قصائداً شعرية باللغة الكردية، وجلاء حمزاوي وفيدان محمد باللغة العربية.

وتستمر فعاليات الاسبوع الأدبي في كوباني يوم غد الثلاثاء بالنقاش حول الرواية، وتحديداً تطور الرواية في السنوات الأخيرة.

(ج م/ك)

ANHA