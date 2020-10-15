العساف: النظام الحاكم طمس صوت مكونات المنطقة لمدة أربعين عاماً

ضمن سلسلة المنتديات الأدبية التي ينظمها مجلس المرأة السورية في إقليم الجزيرة، نظم، اليوم، المنتدى الأدبي الثاني في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، تمحور حول "محطات من الفن التشكيلي في الجزيرة".

وحضر فعاليات المنتدى الأدبي عدد من الفنانين التشكيليين والمثقفين والكتّاب، وأديرت الندوة من قبل الفنان التشكيلي حسن حمدان العساف. وأعطى لمحة عن محاطات الفن التشكيلي والعوائق التي اعترضت طريق الفن في مناطق إقليم الجزيرة قبل الثورة، وبين أن الحكومة السورية كانت تمنع الفنانين من إقامة المعارض الخاصة، ومنعت إظهار واقع المنطقة وتاريخها وثقافتها عبر اللوحات.

وبيّن حسن العساف بأن لكل منطقة فنها التشكيلي الخاص بها، وبأن الفن ضروري بالنسبة للمجتمعات المتقدمة، وقال: "لأن الفن مثل الغذاء سواء أكان موسيقا أم رسماً أم رقصاً أم أي فنون أخرى".

وأوضح العساف: "عندما نتكلم عن الفن التشكيلي في منطقة الجزيرة نرى اختلافاً كبيراً في طبيعة الحياة، فهي منطقة عشائرية مرت عليها حضارات عدة، فيها تنوع عرقي ومذهبي وقومي، تتحلى بنسيجها الاجتماعي القوي، حيث هناك تآخٍ وتعاون بين جميع المكونات، ولكل مكون فنون خاصة به تُعبر عنه وعن نمط حياته".

وأكد العساف بأنه يجب على الإنسان أن تكون له شخصية متوازنة للاستمرار في الحياة من خلال ممارسة الفن، وقال: "الإنسان البعيد عن الفن يلاحظ في شخصيته قسوة في علاقته مع الآخرين، والفنون التشكيلية في المجتمعات المتقدمة تُعد من الضروريات".

وتطرق العساف إلى معاناة الفنانين التشكيليين في منطقة الجزيرة في ظل حكم نظام البعث، وقال: "قبل الخمسينيات كان الفنانون حريصين على اللحمة الوطنية، وبعد وصول حزب البعث للحكم تحول كل شيء، نتيجة فرض القومية الواحدة واللغة والواحدة، وعدم الاعتراف بالقوميات الموجودة في المنطقة".

وأوضح العساف بأن الصوت الحقيقي للقوميات والأديان والمذاهب المتنوعة في إقليم الجزيرة طمس نتيجة القمع والصهر والتطهير العرقي الذي تم بيد النظام الحاكم لمدة أربعين عاماً، وفرض على المجتمع طابعاً ذا لون واحد بشكل قسري ومورس العنف والاعتقال بحق الفنانين وتم الزج بهم في السجون.

وبيّن العساف بأن الوضع السياسي كان طاغياً على الواقع الفني والثقافي ومورست أشد أنواع القمع والتعذيب بحق الفنانين. وقال: "النظام البعثي وضع أشخاصاً في المراكز والمؤسسات الثقافية في مناطق الجزيرة ليس لهم أي صلة بالفن والثقافة، ورفض الفن الحقيقي ووضع قوانين جائرة على الفنانين، وتم تهميش وجود الفنانين العباقرة في مناطق الجزيرة، إلا أنهم ناضلوا من أجل لغتهم وثقافتهم وقومتيهم".

(د أ/ أ ب)

ANHA