الأرمن يتظاهرون مجددًا ضد باشينيان لتجاهله دعوة التنحي

وأغلق المتظاهرون شوارع يريفان، ورددوا "نيكول خائن" و"أرمينيا بدون نيكول"، وذلك استجابة لدعوة المعارضة للاحتجاج بعد مرور الموعد النهائي الذي حددته لتنحي باشينيان، والذي كان منتصف نهار اليوم الثلاثاء، دون تخليه عن السلطة.

وأعلن إيشخان ساغاتليان، المعارض السياسي وممثل حزب الاتحاد الثوري الأرمني، في كلمة بثها التلفزيون، اليوم، عقب مرور الموعد النهائي، بدء عصيان مدني منسق.

وقال ساغاتليان: "نيكول.. ستذهب بأي حال، ارحل بشكل سلمي"، وأضاف: "من الآن وحتى الساعة 1700 لمواطني أرمينيا الحق الشرعي في استخدام حقهم في ممارسة أعمال العصيان السلمية للتعبير عن مطالبهم وتوصيلها".

وقالت المعارضة إنها تعتزم إغلاق الشوارع في أنحاء البلاد وتعطيل شبكة النقل الوطنية إذا لزم الأمر، فيما لم يعلق باشينيان على الاحتجاجات.

وتوصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ 9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قضى بنشر قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، وسيطرة القوات الأذربيجانية على مدن وبلدات مهمة في قره باغ إثر تراجع القوات الأرمينية.

(س ر)