الأرمن يدعون للتكاتف لمنع تركيا من تكرار المجازر التي ارتكبتها الألوية الحميدية

تتعالى ردود الفعل المناهضة للهجمات والتهديدات التي يطلقها المسؤولون الأتراك ضد شمال وشرق سوريا، وسط استمرار الصمت الدولي حيال ما يرتكبه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من جرائم حرب ضد الإنسانية في المنطقة.

وترى شعوب ومكونات المنطقة أن هدف الاحتلال التركي من هذه الهجمات والتهديدات، هو إحياء المجازر والإبادات التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الشعوب، وفي مقدمتها الكرد، وأيضاً بحق الأرمن قبل 106 أعوام.

وبيّنت الإدارية في المجلس الاجتماعي الأرمني في مدينة الحسكة آرشو بربيان، التي استنكرت هذه الهجمات والتهديدات في لقاء لوكالتنا، أن الهدف هو إحياء المجازر والإبادات الجماعية التي حصلت بحق المكونات وخاصةً الأرمن، قبل 106 أعوام.

أوضح عضو مجلس الاجتماعي الأرمني، جان مردويان، أن المكون الأرمني عانى الكثير من المجازر والإبادات والظلم التي مورست بحقه عام 1915 على يد العثمانيين، وراح ضحيتها أكثر من مليون ونصف مليون أرمني.

وأعدمت السلطات التركية عام 1915، حوالي 250 شخصاً من نخبة المجتمع الأرمني "قادة، ومثقفون، وكتّاب، ورجال دين" في إسطنبول، والتي كانت بداية لمجازر أكبر امتدت لتشمل السريان والآشور.

ونوّه جان مردويان إلى أن أردوغان يحاول تكرار السيناريو والتاريخ من جديد، من خلال استهدافه لكافة مكونات المنطقة، وأضاف: "هدفه استمرار نهج السلطنة العثمانية القديمة، من خلال تقسيم وتجزئة جغرافية المنطقة واحتلالها والقضاء على شعوبها".

وحول ما تقدم عليه دولة الاحتلال التركي، أكد أيضاً عضو مجلس الاجتماعي الأرمني، صالح خلف، أن هدف دولة الاحتلال التركي تشتيت شعوب المنطقة، كما فعل بالمكون الأرمني، ورأى أن أردوغان خليفة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

ونفذت الألوية الحميدية التي تشكلت في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني مجازر مروعة بحق الأرمن.

وأضاف: "هدف دولة الاحتلال التركي توسيع رقعة احتلالها للأراضي السورية بعد احتلال عدة مناطق في شمال وشرق سوريا".

وانتقدت بدورها آرشو بربريان، الصمت الدولي المستمر، حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على منطقة شمال وشرق سوريا، مطالبة الدول ومنظمات حقوق الإنسان، بالنظر في جرائم الاحتلال التركي، ووضع حد للاحتلال، وفرض حظر جوي على المنطقة.

فيما طالب صالح خلف وجان مردويان الدول "الضامنة" في سوريا بالوقوف إلى جانب شعوب المنطقة، ومنع أردوغان من ارتكاب المزيد من الجرائم، عبر فرض حظر جوي، والتدخل لإنهاء الاحتلال.

ودعوا شعوب ومكونات المنطقة، للتكاتف والاستمرار في الفعاليات المناهضة للاحتلال التركي، والتصدي لدولة الاحتلال التركي التي تتذرع بمحاربة الكرد، مؤكدين أن الاستهداف لكافة المكونات.

(أ م)

ANHA