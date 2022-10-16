الأرمن يعبّرون عن رفضهم القاطع لأي تقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق

رغم الخراب والفوضى التي خلفتها دولة الاحتلال التركي منذ بداية تدخلها في الأزمة السورية واستغلالها، والتي كانت أهم أسباب امتدادها حتى الوقت الحاضر، تسعى حكومة دمشق للتقارب مع دولة الاحتلال لضرب وإفشال مشروع الإدارة الذاتية.

وفي هذا الإطار شجب المواطن إبراهيم جورج بلدي من المكون الأرمني والقاطن في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، تقارب حكومة دمشق مع دولة الاحتلال التركي وقال: "نرفض هذا التقارب بشكل قطعي ولا نريده بتاتاً".

التدخل التركي في سوريا أطال أزمة البلاد

أشار بلدي إلى أن دولة الاحتلال التركي "ساهمت في تعميق الأزمة وألحقت الدمار بالبلاد وضربت اقتصادها وارتكبت المجازر والقتل والنهب بحق أهلها ونشرت الفوضى".

نوه بلدي إلى أنه "توجد أسرة في سوريا إلا وقدمت شهيداً أو أكثر، معانتنا بدأت منذ تدخل الاحتلال التركي ذي الفكر الإرهابي الإخواني في أراضينا".

وشدد "لن أمدَّ يدي يوماً لمن تسبب بتدمير بلدي ونهب ثرواته وقتل أرواحاً بريئة".

أما المواطنة مريانا ديلمان دولسيام، فأعربت بدورها عن رفضها القاطع للاحتلال التركي للأراضي السورية، وقالت: "لا أقبل بالتدخل التركي في سوريا بتاتاً، لقد دمر حياتنا ومنازلنا، حتى أنه تسبّب باستشهاد ولدي".

التعايش المشترك بسلام

وأكدت "على أردوغان أن يدرك من نحن، فنحن والكرد متضامنون مع بعضنا البعض ويد واحدة".

بيّنت مريانا "بسبب التدخل التركي هجرنا من منازلنا، لكننا الآن ننعم بالسلام بين إخوتنا الكرد من جديد، لا نريد الحرب مجدداً عبر هذا التقارب، نريد السلام جانب إخوتنا الكرد".

(ف)

ANHA