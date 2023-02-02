الأرمن في شمال وشرق سوريا: حصار أرتساخ جريمة كبرى

وشاركت في الوقفة التضامنية التي نظمت، اليوم الخميس أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، أعضاء وعضوات من المجلس الاجتماعي الأرمني في شمال وشرق سوريا، واتحاد المرأة الأرمنية، وملتقى الأديان في مقاطعة قامشلو، وسط رفعهم يافطة كتب عليها "لا لا لا لإبادة جديدة بحق الشعب الأرمني، لا للصمت الدولي وسكوتهم عن حصار أرتساخ، لا للإرهابيين الأذريين المدعومين من تركيا".

وتضمنت الوقفة التضامنية، قراءة بيان كتابي، باللغتين الأرمنية والعربية على التوالي من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس الاجتماعي الأرمني، كوهار خجا دوريان، والرئيس المشترك للمجلس الاجتماعي الأرمني في الحسكة، عماد تتريان.

أكد البيان في مستهله، أن منع الحكومة الأذربيجانية دخول الطعام والشراب والمحروقات والدواء إلى أرتساخ، "جريمة كبرى تضاف إلى إبادة شعبنا الأرمني عام ۱۹۱٥".

مشيراً إلى أن حوالي ۱۲۰ ألف أرمني في أرتساخ المحاصرة يعاني من الموت المحتم، حيث تفشت الأمراض ومات الكثير من البرد القارس والجوع والعطش والمرض.

ونوه إلى أن سياسات الحكومة الأذربيجانية؛ "هدفها احتلال أرتساخ وإفراغها من شعبنا الأرمني بكافة الوسائل من قتل وتجويع وإرهاب وتهجير قسري".

وأدان البيان "جرائم الحكومة الأذربيجانية، بحق شعبنا الأرمني في أرتساخ".

وطالب القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل فوراً "لإنهاء تلك المعاناة الإنسانية بفك الحصار عن شعبنا الأرمني المتجذر في أرضه التاريخية، أرتساخ المحاصرة".

انتهت الوقفة التضامنية بترديد هتافات من قبيل "كلنا أرتساخ"، و"الشهداء أحياء يهبوننا الروح والحياة والانتصار" و "لا لا لا لإبادة جديدة بحق الشعب الأرمني"، إلى جانب ترديد "لا للصمت الدولي وسكوتهم عن حصار أرتساخ"، و "لا للإرهابيين الأذريين المدعومين من تركيا".

(كروب/ي م)

ANHA