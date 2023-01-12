الأرمن في الحسكة ينددون بالحصار على أرتساخ

وشارك في المظاهرة، العشرات من المكون الأرمني وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية، وسط رفعهم علم جمهورية أرتساخ والمجلس الاجتماعي الأرمني، ويافطات كتب عليها باللغتين العربية والأرمنية " أنقذوا أرمن أرتساخ "، "أرتساخ تحت الحصار، الدول الضامنة لأرمينيا شريكة في سفك الدم الأرميني وإعادة الإبادة بحقه".

وانطلقت المظاهرة من أمام حديقة القائد بحي الناصرة في مدينة الحسكة وسط ترديد الشعارات التي تدين الحصار "لا للحصار المفروض على أرتساخ"، "لا للصمت الدولي"، لتتوقف المظاهرة عند مبنى لجنة البلديات والبيئة في مدينة الحسكة وتتحول إلى وقفة احتجاجية، ثم استنكر الرئيس المشترك للمجلس الاجتماعي الأرمني، عماد تتريان، الحصار على أرتساخ وقال: "نستنكر بأشد العبارات الحصار الظالم المفروض على أرتساخ من قبل الحكومة الأذربيجانية؛ بدعم من قاعدة "الإرهاب" تركيا التي تسعى إلى القضاء على الشعب الأرمني"، مطالباً "القوى الدولية بالتدخل؛ لرفع الحصار عن أرتساخ" .

بدورها، استنكرت الرئيسة المشتركة للمجلس الاجتماعي الأرمني، أريف قصبيان، صمت القوى الدولية حيال المجازر التي ترتكب بحق الأرمن وقالت: "اليوم تعيد الدول التابعة للاحتلال التركي السيناريو القديم الذي مورس بحق الأرمن منذ 107 أعوام، فالسيناريو الجديد في فرض الحصار على أرتساخ؛ هدفه تهجير الأرمن وإبادتهم".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات "لا للحصار على أرتساخ" "لا لإبادات جديدة بحق الأرمن"، "لا للصمت الدولي".

(م ح)

ANHA