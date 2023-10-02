الأرمن في الحسكة يعلنون تضامنهم مع أرمن قره باغ

أدلى المجلس الاجتماعي الأرمني، اليوم، ببيان استنكاراً لجميع بممارسات الدولة الأذربيجانية، بحق الشعب الأرمني في قره باغ.

وقرئ البيان في ساحة السريان بمدينة الحسكة من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المرأة الأرمنية، أربي كسبريان، وبحضور العشرات من أبناء الشعب الأرمني وأعضاء وعضوات المجلس الاجتماعي الأرمني، وسط حملهم يافطات كتب عليها "لا لإبادات جديدة بحق الأرمن"، "إلى متى سيستمر نزيف الدماء الأرمنية".

جاء فيه: "نحن أبناء الشعب الأرمني في شمال وشرق سوريا، نقف مع أهلنا في آرتساخ، التي عانت وما زالت تعاني الظلم والاضطهاد من قبل أعداء الشعب الأرمني.

منذ عام 2020 وحتى اليوم لم تتوقف الدولة الأذربيجانية عن ممارساتها الوحشية وانتهاكاتها بحق شعبنا الأرمني في آرتساخ الأرمنية، مستخدمة جميع الأساليب لإبادة الشعب الأرمني كما فعلت دولة الاحتلال التركي بالأرمن.

إن ما يجري في آرتساخ الأرمنية ما هو إلا تتمة لما جرى بحق الشعب الأرمني عام 1915، فالثورة والحدث واحد والهدف واحد بحق الأرمن".

وأدان البيان صمت القوى الدولية حيال ما يرتكب بحق الأرمن، وعدم أبدائه أي موقف حيال جميع المجازر التي ترتكب بحق الشعوب.

وأكد البيان "نجدد عهدنا لشعبنا وأهلنا في آرتساخ ولن تستطيع دولة الاحتلال التركي وأتباعها إبادة الأرمن، سنقف في وجه جميع من يحاول التعدي على حقوقنا".

(م ح)

ANHA