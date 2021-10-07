الأردن: نأمل بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الجاري

وصرحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في مقابلة مع "سكاي نيوز" إنها بحثت الجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا​ لتوصيل ​الكهرباء​ إلى لبنان​، مشيرة إلى أن لبنان يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي.

وشددت على أن "أي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء للبنان لن تخترق قانون قيصر".

هذا، واتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس/ آب الماضي، على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري إلى لبنان، بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

(ل د)