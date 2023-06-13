الأردن يؤكد إسقاط طائرة مُسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه بعد إسقاط الطائرة تبيّن أنها تحمل 500 غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، حسب ما نقلت وكالة عمون الأردنية.

وتخوض عمَّان حرباً في مواجهة مهربي المخدرات من سوريا، بما في ذلك الكبتاغون الذي يسبب الإدمان. ويعتبر الأردن مقصداً للكبتاغون وكذلك نقطة عبور رئيسة لتهريب المخدر إلى دول الخليج.

وتنفي حكومة دمشق تورطها في صناعة المخدرات وتهريبها.

(د ع)