الأردن تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من سوريا

أسقطت الجيش الأردني صباح اليوم، طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية، بحسب وكالة البترا الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر، أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ويذكر أن الجيش الأردني قد أعلن، الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

(م ش)