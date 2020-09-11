الأردن.. انفجار في مستودع للأسلحة

وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

كما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إن انفجارًا وقع فجر يوم الجمعة، في مستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء.

وأضاف العضايلة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات، وقال: "وفقًا للقيادة العامة فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

وفي وقت لاحق، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بيانًا أكدت فيه عدم تسجيل إصابات في حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة، في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.

(ي م)