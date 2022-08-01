العرب والتركمان والمسيحيون: حرب الشعب الثورية هو السبيل لمواجهة الاحتلال التركي

صعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من حدة هجماتهم وتهديداتهم على شمال وشرق سوريا، براً وجواً، ومن ضمنها مقاطعة الشهباء، التي تحتضن الآلاف من مختلف المكونات؛ العرب والكرد والمسيحيين والتركمان.

وتتفق مكونات مقاطعة الشهباء على أن اتباع حرب الشعب الثورية هو الرادع الوحيد في مواجهة دولة الاحتلال التركي ومخططات الإبادة ضد المنطقة.

المواطن محمد علي، من المكون التركماني، قال: "تعيش مكونات عديدة في مقاطعة الشهباء، وهي متعايشة معاً على مبدأ أخوة الشعوب. إن قصف الاحتلال التركي على المنطقة يستهدف الجميع، بهدف توسيع رقعة احتلاله وتطبيق "الميثاق الملّي"، مؤكداً أن "مكونات المنطقة مدركة للخطر؛ لذا تتكاتف لتشكل سداً منيعاً أمام الاحتلال التركي ومرتزقته".

أمّا المواطن ديار خدان، وهو مسيحي فقال "يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المواطنين والأماكن الدينية. فقد دمروا كنيسة في عفرين، وأماكن أخرى للإيزيديين. نحن المسيحيون سنتكاتف مع جميع المكونات الموجودة في مقاطعة الشهباء لردع أي هجوم قد يحصل ضد المنطقة".

تابع خدان "الاحتلال التركي يرتكب المجازر والانتهاكات، والمناطق المحتلة في الشمال السوري مثال واضح على ذلك".

ومن المكوّن العربي، قال المواطن عبد القادر حمدو "هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرة على المنطقة وبشكل عنيف. وفي حال نُفّذ ما تهدد به دولة الاحتلال التركي من هجمات احتلالية، فسيكون هناك خطر كبير على شعب المنطقة؛ لأننا نرى ما يقوم به الاحتلال التركي في المناطق المحتلة".

وأشار حمدو "واجب الدفاع عن سوريا والتصدي لهجمات الاحتلال التركي يقع على عاتق السوريين، وقوات حكومة دمشق أيضاً".

وأنهى حمدو حديثه بالقول "نحن مكونات مقاطعة الشهباء، منظمون وفق مبدأ حرب الشعب الثورية، ومتعايشون وفق مفهوم أخوة الشعب، ضمن مشروع الأمة الديمقراطية، ونرى أن هذا هو السبيل الأنسب والوحيد لمواجهة الاحتلال التركي".

(ل م)

ANHA