العرب والتركمان والكرد لأهالي كوباني: سنقف معكم قلباً وقالباً

تتوالى ردود الفعل المنددة بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، إذ عبّرت نساء من منبج، التقت بهن وكالتنا، عن غضبهن من تكرار الهجمات التركية على المنطقة واستهدافها للمدنيين.

وقالت غادة حميد من المكون العربي في منبج: "ندين القصف والإجرام التركي على مدينة كوباني عن طريق الطائرة المسيّرة التي استهدفت المدنيين العزل".

وأضافت "الاحتلال التركي يستهدف دائماً المدنيين والأطفال، ونحن نعرف أن الهدف من سياسة الاحتلال التركي هو احتلال مناطقنا عن طريق الإرهاب".

وناشدت غادة حميد، في نهاية حديثها، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لإيقاف الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافها للمدنيين بشكل مباشر لترهيبهم وتحقيق أهدافها الاحتلالية.

كما قالت ياسمين غوجو، من المكون التركماني في مدينة منبج "ندين ونستنكر بشدة اعتداءات الاحتلال التركي على مدينة كوباني، هذا ما كنا نتوقعه من التهديدات التركية تجاه مناطق شمال وشرق سوريا الآمنة، والهدف من هذا الاستهداف هو ضرب الأمن والاستقرار في مناطقنا".

وأضافت: "نرى أن هناك صمت دولي تجاه الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي باستهداف المدنيين العزل"، وأنهت ياسمين غوجو حديثها بتوجيه رسالة إلى أهالي مدينة كوباني "سنقف معكم قلباً وقالباً ومع كافة الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا، ونطالب كافة المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بوضع حد للجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي على المناطق الآمنة، بهدف ضرب الأمن والاستقرار الذي تعيشه كافة المكونات في المنطقة".

أما نجوى إبراهيم، من المكون الكردي في مدينة منبج، فقالت "نحن ضد هذا الاستهداف للمدنيين العزل، لماذا يتغاضى الضامن الروسي عن هذه الجرائم".

وتساءلت نجوى إبراهيم "الاحتلال التركي يقوم بالهجوم على مناطقنا دائماً، وطائراته تحلّق أمام الضامن الروسي وتقوم بتنفيذ هجماته على عين عيسى وتل تمر، يعني لماذا لا تتحرك روسيا لإيقاف تركيا؟، يجب أن تنسحب من مناطقنا أو توقف تركيا عند حدّها".

(ف)

ANHA