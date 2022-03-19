العرب والسريان والشركس: نوروز عيدنا جميعاً ونتمناه عيد الحرية الجسدية للقائد أوجلان

يصادف 21 آذار، عيد نوروز، الذي تحتفل به مختلف مكونات الشرق الأوسط، ويمثل الحرية والنضال ضد الظلم والعبودية، وقد حاولت الأنظمة الاستبدادية والرأسمالية دائماً، نشر النعرات العنصرية بين المكونات.

ومع اقتراب نوروز، تستعد كافة مكونات شمال وشرق سوريا ومجتمعاتها للاحتفال به والمشاركة معاً في فعالياته التي ستقام في مختلف المناطق.

نوروز.. شعلة الحرية لنا

عيسى دنحو دنحو، مواطن سرياني من ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، وجه التهاني والتبريكات للشعب الكردي وكافة مكونات شمال وشرق سوريا بلغته السريانية، وقال: نوروز يمثل شعلة الحرية لنا جميعاً، وهذا ما تجلى خلال ثورة شمال وشرق سوريا التي خلقت مجتمعاً متماسكاً متحاباً.

'نحن السريان نتمنى أن يكون نوروز 2022 نوروز الحرية للقائد'

عيسى تمنى الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان "نتمنى نحن السريان أن يكون نوروز 2022 نوروز الحرية للقائد أوجلان، لأنه يستحق أن يعيش بين شعبه، وما تفعله تركيا لا يتناسب مع القوانين الدولية والإنسانية في فرض العزلة المشددة عليه.

بدورها، قالت تالين ضياء الدين من شركس مدينة منبج أن نوروز هو عيد المحبة والسلام وسنشارك مع الكرد ونقول لهم كل عام وأنتم بخير.

سنشارك في نوروز لنعبر عن فرحتنا بقدومه

تالين أوضحت أنهم يجهزون فرقة لتقدم عروضاً بالفلكلور الشركسي على مسرح نوروز، وتتابع: لنعبر نحن أيضاً عن فرحتنا بقدوم العيد.

سنحتفل معاً ونحقق الحرية معاً

وفي السياق ذاته، تقول المواطنة العربية من المكون العرب من ناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو أمل النزال "نوروز لم يبقَ حصراً على الكرد فقط؛ بل جميع الشعوب التي تسير على طريق الحرية تعتبرها عيداً لها ومناسبة عظيمة تحتفل بها".

وتضيف "سنحتفل بنوروز هذا العام بأمنية تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان الذي جمع الشعوب على مبدأ واحد وهدف واحد لإنهاء الظلم والعبودية".

وتابعت في السياق ذاته "نعيش معاً على أرضنا وسنحتفل معاً ونحقق الحرية معاً، لأننا جميعاً أخوة في سبيل حماية أرضنا ووطننا وتمازج دمائنا".

وهنأت أمل النزال أمهات وزوجات الشهداء وجميع مكونات المنطقة بعيد نوروز.

(سـ)

ANHA