العرب والسريان والكرد: القائد هو الخلاص لكافة الشعوب المضطهدة نحو حياة حرة

أكدت مكونات شمال وشرق سوريا من كرد وعرب وأرمن وسريان، بأن القائد عبد الله أوجلان طرح لكل مشكلة في المنطقة حلاً يناسب طبيعتها، وأبرز ما طرحه القائد في مجلداته الخمسة فكرة أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية، وذلك لتحقيق الأمن والسلام للشعوب أجمع، ويقول في هذا الصدد: "إن الكفاح المشترك لجميع التنظيمات والحركات السياسية والعيش المشترك بين جميع شعوب العالم ضمان سلام وأمان. وهو الأسلوب المشرّف لإنهاء الرأسمالية والقوموية وتاريخ الظلم".

على هذا الأساس تواصل المكونات مقاومتها ضد كافة السياسات والممارسات المنتهجة بحقهم من قبل الدول السلطوية والرأسمالية بإرادة وعزيمة مستمدة من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

'المدرسة الفكرية للشعوب أجمع'

وبهذا الخصوص، أوضح المواطن من المكون الأرمني في مدينة قامشلو، كاربيت مانوك، أن القائد عبد الله أوجلان يعتبر مدرسة فكرية لكافة مكونات وشرائح المجتمع، وقال: "فكر القائد هو الخلاص لكافة الشعوب المضطهدة نحو حياة حرة وديمقراطية، فهو الذي رسخ فكر العيش المشترك والأمة الديمقراطية بين الشعوب، لتتمكن من خلالها من حماية نفسها والدفاع عن تاريخها ووجودها في وجه سياسات الدول الرأسمالية".

وأشار مانوك إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 22 عاماً من قبل الفاشية التركية، قائلاً: "الدول المهيمنة تسعى إلى الحد من انتشار الفكر الديمقراطي عبر فرض عزلة مشددة على القائد أوجلان"، مضيفاً: "إن هذا الفكر وصل إلى جميع أصقاع العالم رغم كافة سياسات وممارسات الفاشية التركية".

وأكد مانوك على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ورفع العزلة المشددة عن القائد أوجلان"، وتابع: "لن نتوانى عن نضالنا، وسنلتف حول فكر وفلسفة القائد أوجلان"، مشدداً على الضرورة بمكان لكسر العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد.

'تكاتف الشعوب ضد سياسات الدول المتآمرة'

وبدورها، أكدت المواطنة دلال بدور من المكون العربي، أن القائد أوجلان قائد أممي يناضل من أجل الإنسانية وكافة المجتمعات، ويقاوم لترسيخ السلام والفكر الديمقراطي في الشرق الأوسط عموماً، وذلك في سبيل حل كافة المشاكل والأزمات الاجتماعية والسياسية في المنطقة.

وأشارت دلال إلى تأثر وارتباط المكون العربي بفكر وفلسفة القائد أوجلان، قائلة: "كافة المكونات يناضلون على أساس فكر القائد أوجلان لأنه فكر أممي، يواجه من خلاله الفكر الرجعي الذي تسعى القوى السلطوية إلى ترسيخه بين المجتمعات منذ آلاف السنين".

وناشدت دلال شعوب الشرق الأوسط، ضرورة التكاتف معاً ضد سياسات الدول المتآمرة على القائد أوجلان، وبيّنت: "هذه الدول تسعى إلى إنهاء حرية المجتمعات من خلال فرض عزلة مشددة على القائد".

'سنواصل نضالنا على أساس فكر القائد'

أما المواطنة ليلى كلش من المكون الكردي، فقد شجبت العزلة المفروضة على القائد أوجلان، مؤكدة على مواصلة النضال على أساس فكره وفلسفته، موضحة أنه "مهما حاولت الدول الإقليمية فرض عزلة مشددة، لن تتمكن من كسر معنويات وإرادة الكرد".

وشددت على ضرورة الالتفاف حول فكر وفلسفة القائد أوجلان، ونضال كافة فئات المجتمع من أجل الوصول إلى حريته الجسدية، وتابعت: "نستمد قوتنا وإرادتنا من فكر القائد أوجلان، وسنواصل نضالنا على هذا الأساس".

(آ)

ANHA