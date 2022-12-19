العرب والشركس: سنجابه كل من يحاول أن يمس شبراً من أرضنا

تحظى مقاومة شعب وشمال وشرق سوريا في وجه دولة الاحتلال التركي بالاحترام في الداخل والخارج. مع أن دولة الاحتلال التركي جربت خلال السنوات العشرة جميع الأساليب لتهجير سكان المنطقة واحتلال أرضهم، إلا أنها فشلت.

خلال الهجمات الأخيرة التي بدأت في أواخر تشرين الثاني الفائت، حاولت دولة الاحتلال التركي عبر شن هجمات واسعة عبر الأرض والجو القضاء على مقاومة الأهالي، لكن الشعب بقي متمسكاً بأرضه ووقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

في هذا السياق، قال الرئيس المشترك للجمعية الشركسية، سامر حباق لوكالتنا "أبدى شعب المنطقة مقاومة شعبية عظيمة في وجه هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا".

وبيّن حبّاق أن "جيش الاحتلال التركي مستمر في قصفه على شمال شرق سوريا، ولا يفرق بين المكون العربي أو التركماني أو الكردي أو الشركسي، ومع زيادة وتيرة هجماته، رأينا أن الشعب نظم نفسه على مبدأ حرب الشعب الثورية، وأبدى مقاومة كبيرة ضد التهديدات والهجمات على المنطقة، انتشر صداها في المحافل الدولية".

وأكد سامر حبّاق، من المكون الشركسي، في ختام حديثه "نحن من حررنا مناطقنا من أكبر تنظيم إرهابي (داعش)، ومستمرون بالمقاومة الشعبية ولن نترك المنطقة، فاليوم نحن ندافع ونحميها وغداً أطفالنا ولن نترك أرضنا".

سنقف مع قواتنا وأبناء منطقتنا لمجابهة العدو

من جانبه، قال الشيخ فهد شلاش، أحد شيوخ عشيرة بني سعيد في منبج "يقوم الاحتلال التركي اليوم، بهجمة شرسة على مناطق شمال شرق سوريا، ويخلق كل الذرائع ليقوم بعملية عسكرية فيها، بهدف إعادة أمجاده العثمانية".

وأكد شلاش خلال حديثه "نحن أبناء المنطقة وشيوخ العشائر العربية في منبج، سنقف خلف قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية في كافة مناطق شمال شرق سوريا، وليس فقط في مدينة منبج".

وشدد الشيخ فهد شلاش في ختام حديثه "سنزيد ونكثف من وتيرة تلاحمنا مع قوات مجلس منبج العسكري لحماية بلدنا، ومستمرون بنضالنا وسنبقى نسير على مبدأ الدفاع المشروع، فنحن لسنا معتدين، ولكن من يعتدي على أرضنا سنقف في وجهه، وسنجابه كل من يحاول أن يمس شبراً من أرضنا".

(د)

ANHA