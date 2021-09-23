العرب والكرد يدينون الهجمات التركية على عين عيسى

وتستهدف دولة الاحتلال التركي والمرتزقة يومياً، مدن وقرى عفرين وتل أبيض وتل تمر، مخلفة وراءها العشرات من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

ويتركّز قصف المحتلين في الفترة الأخيرة على ناحية عين عيسى، وخاصة على قرية الدبس الواقعة غرب الناحية، حيث خلّف مجزرة في الـ 17 من شهر أيلول الجاري، راح ضحيتها أسرة مؤلفة من أب وثلاثة من أبنائه بينهم طفل، فيما أصيب 3 آخرون بجروح بليغة.

أهالي ناحية صرين من المكوّنَين العربي والكردي، حمّلوا المجتمع الدولي مسؤولية كل قطرة دم أريقت في شمال وشرق سوريا، مشددين على أن تركيا "لا تستمر بمسلسل الدم، لولا الصمت الدولي المخزي".

وأكد المواطن من أهالي ناحية صرين، من المكون العربي، حسين العلي، أن هذه الهجمات هدفها استمرار "تهجير الأهالي ومن ثم تغيير ديمغرافيتها".

في حين أوضح كل من المواطنين خديجة حمو وعارف قهرو، من أهالي صرين من المكوّن الكردي، أن تركيا تسعى أيضاً إلى خلق فتنة في المنطقة. وهي أيضاً من وسائل حربها الخاصة ضد شعوب المنطقة، خاصة بعد حالة الاستقرار والأخوة التي تعيشها المنطقة عقب تحريرها من داعش ربيب الاحتلال التركي.

هذا وتشهد عموم مناطق سورية تصعيداً عسكرياً كبيراً مستمراً منذ أسابيع وحتى اليوم، مستهدفاً بالأسلحة الثقيلة والمسيرات مدن وقرى تل تمر وعين عيسى وعفرين والشهباء مخلفاً يومياً شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

(مـ)

ANHA