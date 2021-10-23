العرب والكرد والسريان: نحن مع كوباني ومنبج وتل رفعت ضد الهجمات التركية

ارتكبت تركيا مجزرة في مدينة كوباني بعد أن قصفت طائرة مسيرة المدينة مما أسفر عن استشهاد شابين وجرح 3 أشخاص آخرين في الـ 20 من تشرين الأول الحالي، واعتبرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن الهجوم انتقام لداعش وإصرار علني على ضرب الاستقرار في المنطقة.

ولاقت هذه التهديدات والهجمات سخطاً وردود فعل شعبية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، التي تؤكد على التصدي لأي هجوم تركي محتمل على المنطقة. وبدورهم أكد أهالي ناحية تربه سبيه أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيتصدون لأي هجوم تركي على المنطقة من خلال وحدتهم ومقاومتهم الشعبية

حملات الإبادة بحق الكرد مستمرة وآخرها الهجوم على كوباني

المواطن عادل سرحان أشار إلى أن الاحتلال التركي هو العدو الأساسي للشعب الكردي ويبذل كل ما بوسعه من أجل إبادته على أرضه، كما أكد على دعم أهالي ناحية تربه سبيه لأهالي كوباني وتمسك الشعب الكردي بأرضه والنضال من أجل حقوقه المشروعة مهما كلّفهم الثمن وطالب كافة الأحزاب الكردية بضرورة الاتحاد والوقوف معاً ضد محاولات الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي بحق الكرد وترك الخلافات الصغيرة جانباً.

كما أكدت المواطنة، مطيعة قاسم، أن أهالي ناحية تربه سبيه بكافة مكوناتها دعموا مقاومة كوباني التاريخية وسيستمرون في دعمهم وتأييدهم لأهالي كوباني ضد هجمات دولة الاحتلال التركية.

بدوره نوّه المواطن، عبدالغني تمّي، إلى أن تركيا اتفقت مع حكومة دمشق في الـ 20 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1998 في مدينة أضنة التركية بالتعاون ضد إرادة الشعب الكردي" ونجدهم اليوم يتخلون عن كافة خلافاتهم ويتفقون على إبادة الشعب الكردي.

وأكد أن الاحتلال التركي يخلق الحجج والأعذار من أجل الهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا أمام صمت إقليمي ودولي وأنهم كشعب متمسكون بحقوقهم المشروعة على أرضهم.

استهداف أخوّة الشعوب ومشروع الأمة الديمقراطية

المواطن، جورج يوسف، من المكون السرياني في ناحية تربه سبيه، أكد أن تهديدات الاحتلال التركي على المنطقة يستهدف جميع شعوب المنطقة من شيبها وشبابها، وقال: "التهديدات التي تطلقها تركيا على المنطقة ليست إلا استمراراً لمشروعها الاحتلالي في مناطق شمال وشرق سوريا ".

وأضاف "يعيد الاحتلال التركي سيناريو مجازره في شمال وشرق سوريا، فهو يستهدف كافة شعوب المنطقة في مسعى منه إلى ضرب العيش المشترك", مؤكداً "أنهم يدعمون ويساندون أهالي تل رفعت ومنبج وكوباني الذين يتعرضون للتهديدات التركية بين الحين والآخر".

'لن نقف مكتوفي الأيدي'

وبدوره بيّن المواطن، مهند الحبيب، من المكون العربي "أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هجمات جيش الاحتلال التركي التي لا تفرق بين صغير وكبير، فهو يهدف إلى إبادة شعوب المنطقة من خلال هجماته الاحتلالية".

صمت المجتمع الدولي يفسح المجال أمام ارتكاب المزيد من الجرائم

أما المواطن، نسيم مراد، من المكون الكردي، فقد أوضح أن صمت المجتمع الدولي أمام هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين، يفسح المجال أمام ارتكاب هجمات وجرائم جديدة، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الجرائم التركية التي ترتكب في المنطقة.

(آ)

ANHA