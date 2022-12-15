العرب والكرد والسريان: لن نناشد الدول سننتفض حتى تحرير قائدنا جسدياً

وصف عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المجتمع الكردستاني (KCK) صبري أوك، مؤخراً، وضع القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي "بالطارئ والخطير للغاية"، ودعا جميع الكردستانيين إلى التحرك بمسؤولية لمعرفة وضع القائد ورفع وتيرة النضال الشامل من أجل تحقيق حريته الجسدية.

في حين دعت هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان والمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، شعب المنطقة لبدء مرحلة جديدة من النضال والانتفاضة ضد العزلة المفروضة على القائد أوجلان.

سننتفض ضد نظام إمرالي

استجابة لذلك، أكدت المواطنة ربيعة قواس من المكون الكردي "لن نناشد أي من المنظمات والدول، سنلتف حول قائدنا، ونضع مخططات نضالية جديدة لنتمكن من كسر العزلة المشددة المفروضة عليه".

ربيعة دعت كل الكرد للخروج إلى الساحات والانتفاضة ضد سياسات التعذيب الممارسة ضد القائد، "لن نهدأ، وسننتفض في كل الساحات معاً لنحرر قائدناً جسدياً، فنحن مستعدون لكل شيء من أجل تحقيق هذا الهدف؛ سنبقى إلى جانب قائدنا حتى النهاية".

الخطوة الأولى لتحقيق الحرية الجسدية للقائد

أما المواطنة غفران كوكب من المكون العربي، فرأت أن التضامن مع فكر القائد أوجلان وتطبيقه على أرض الواقع بجميع مجالاته، يعد الخطوة الأولى للتوجه نحو الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

وشددت "علينا الاعتماد على إراداتنا وعزيمتنا في النضال من أجل كسر هذه العزلة، ولن نقبل بسياسات التعذيب الممارسة ضد القائد، لذلك على المكون العربي في شمال وشرق سوريا وكل المكونات الأخرى التكاتف معاً والالتفاف حول القائد ومواصلة الكفاح والنضال لتحقيق حريته الجسدية".

سنواصل النضال على نهج القائد

بينما أوضح المواطن أفرام صومي من المكون السرياني، أن "موقفهم ضد العزلة المشددة وسياسات التعذيب لنظام إمرالي سيكون بمواصلة النضال على أساس فكر وفلسفة القائد أوجلان"، مشدداً على "ضرورة السماح لمحاميي القائد باللقاء به للاطمئنان على وضعه".

معاهداً في ختام حديثه، على "مواصلة النضال على نهج فلسفة القائد أوجلان، وتحويل كل الساحات إلى منارة للتظاهرات لفك العزلة المشددة على القائد".

(س أ/سـ)

ANHA