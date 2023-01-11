العرب والكرد والشركس يطالبون بالكشف الفوري عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان

وسط تخاذل المنظمات الحقوقية، يتعرض القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، لأسوأ عزلة مشددة منذ اعتقاله عام 1999، إذ لم ترد أخبار عنه، منذ أكثر من 21 شهراً، في تكتم ممنهج من قبل السلطات التركية عن وضعه وصحته، وكذلك لم تكشف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية أي معلومات عنه.

'سنقاوم حتى تحرير القائد جسدياً'

في هذا الصدد، قال حسين بكاري، من المكون العربي، في مدينة منبج "يهدف القائد عبد الله أوجلان إلى تحرير الشعوب المضطهدة من قبل الدول الرأسمالية، وفي مقدمتها تركيا، وذلك من خلال فكره وفلسفته، وعلى الرغم اختطافه واعتقاله من قبل الدولة الفاشية التركية، منذ نحو 24 عاماً، فإنها لم تستطع أسر فكره. وكما نرى فإن فكره انتشر بين الشعوب المتعطشة للحرية، في كافة أنحاء العالم".

وتابع بكاري "لقد نظمت مكونات شمال وشرق سوريا نفسها على أسس الأمة الديمقراطية المبنية على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان؛ لمحاربة كافة الأنظمة الاستبدادية".

وفي ختام حديثه، طالب بكاري "لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT)) بالكشف الفوري عن صحة القائد عبد الله أوجلان"، مؤكداً "سنواصل نضالنا ومقاومتنا، على أسس ومبادئ فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى نحقق حريته الجسدية".

وفي سياق متصل، طالبت شمسة بركل، من المكون الكردي في مدينة منبج، "كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالكشف الفوري عن صحة القائد أوجلان، وفك العزلة المفروضة عليه من قبل دولة الاحتلال التركي".

وقالت شمسة "بفضل فكره حققنا إنجازات عظيمة، فهو أول من طالب بحرية المرأة، لذلك من واجبنا نحن النساء أن نخرج إلى الشوارع ونرفع أصواتنا عالياً ونصعّد من وتيرة نضالنا، ونكثف من مقاومتنا حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

من جانبها، قالت ناجية حج محمد، من المكون الشركسي في مدينة منبج "نعلم أن القائد هو الذي طالب بحقوق المرأة، وبفضل فكره تمكنت من المطالبة بحريتها".

وطالبت ناجية حج محمد في ختام حديثها "الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية برفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان، كما طالبت منظمة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT بالكشف الفوري عن صحته".

(د)

ANHA