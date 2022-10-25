العرب والأرمن والكرد يؤكدون أنهم متحدون في مواجهة دولة الاحتلال التركي

تتصاعد هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، في ظل صمت دولي رهيب، يمنح الاحتلال الضوء الأخضر، ويشجعه على الاستمرار في هجماته على المناطق كافة، في مسعى إلى توسيع رقعة احتلاله.

وتتوالى ردود الفعل الساخطة من قبل كافة مكونات شمال وشرق سوريا، حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة واستهدافها المواطنين، في استكمال لسلسلة جرائمها المستمرة بحق شعب المنطقة.

وفي هذا السياق، عبّر المواطن جهاد أمين من المكون العربي، عن سخطه ورفضه لهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة عامة "الاحتلال التركي يستخدم التقنيات الحديثة والأسلحة المحرمة دولياً خلال هجماته على أجزاء كردستان وشمال وشرق سوريا".

مضيفاً "يستهدف الاحتلال التركي رياديي وقادة الشعب الذين يناضلون من أجل حرية الشعوب المضطهدة؛ بهدف إبادة شعب المنطقة".

ووجه أمين رسالة إلى دولة الاحتلال التركي، خلال حديثه "ليعلم اردوغان أنه لن يواجه مكوناً واحداً فقط، بل كافة المكونات".

'مكونات المنطقة لن تقف مكتوفة اليد'

من جانبه، أوضحت العضوة في اتحاد المرأة الأرمنية، آني آردميان، أن هجمات الاحتلال التركي تستهدف جميع المكونات، دون تفرقة، وقالت "استهداف الاحتلال التركي الأخير عبر طائرته المسيّرة، للمقاتل في قوى الأمن الداخلي ـ السوتورو دليل واضح على ذلك".

واستهدفت طائرة مسيّرة سيارة قرب مخيم نوروز شمال شرق ناحية ديرك في 12 تشرين الأول الجاري، أسفر عن استشهاد عضو قوى الأمن الداخلي ـ السوتور ميخائيل إبراهيم (آريو).

الدفاع حق مشروع لنا

نوّهت آني آردميان إلى أن الاحتلال التركي يسعى، عبر مخططاته الاحتلالية في المنطقة، إلى قضم أكبر رقعة جغرافية من الأراضي السورية وضمها إلى الخريطة التركية، بهدف تكرار المجازر التي ارتكبها بحق المكونات، والمكون الأرمني خاصة، مستغلاً الصمت الدولي".

وأكدت آني آردميان إلى أن مكونات المنطقة لن تقف مكتوفة اليد حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطقها، بل سترفع وتيرة النضال والمقاومة ضد الاحتلال، وستنظم نفسها على أسس الحرب الشعب الثورية "الدفاع حق مشروع لنا".

من جهته، ناشد المواطن حسين حسن من المكون الكردي، كافة المكونات "الوقوف صفاً واحداً خلف قواتها العسكرية لردع كافة الهجمات التي تطال المنطقة"، مؤكداً "هدف الاحتلال من هجماته هو القضاء على كافة المكونات واحتلال أرضها وإحداث التغيير الديمغرافي".

(م ح)

ANHA