العرب والآشور والكرد: علينا بالتكاتف والدفاع عن المنطقة مع قواتنا العسكرية

منذ بداية الأزمة السورية انتهجت مكونات شمال شورق سوريا الخط الثالث، وهو الدفاع عن النفس والمنطقة، وذلك من خلال تكاتفها ووحدتها ومحاربتها للجهات المعادية للمنطقة.

مكونات شمال وشرق سوريا حققت الكثير من المكتسبات على كافة الصعد، إلا أن الجهات المعادية للمنطقة وفي مقدمتها الاحتلال التركي ومرتزقته يحاولون بشتى الوسائل تدمير هذه المكتسبات.

ومع استمرار الاحتلال التركي والصمت الدولي، تؤكد مكونات شمال وشرق سوريا أن إفشال المؤامرات يتطلب التلاحم والوحدة بين شعوب المنطقة ومكوناتها.

زينب أيو من المكون الكردي في منطقة تل تمر، قالت" منذ بداية الثورة في سوريا، وبالتحديد في شمال وشرق سوريا تكاتفت مكونات المنطقة للدفاع عن حقوقها".

'فكر الأمة الديمقراطية سد الطريق أمام الفتن'

وأضافت زينب أيو "بالوحدة التي تحققت استطعنا نحن مكونات المنطقة تحقيق مكتسبات على كافة الصعد، وخاصة على الصعيد العسكري، وذلك من خلال تحرير المنطقة وحمايتها من رجس الإرهاب، وكل ذلك بفضل دماء الشهداء من مختلف مكونات المنطقة والذين امتزجت دماؤهم على جبهات القتال".

وتشير زينب أيو إلى أنه بفكر الأمة الديمقراطية الذي تبنته مكونات شمال وشرق سوريا، استطاعت إيقاف نار الفتنة التي تحاول الجهات والدول المعادية لشعوب المنطقة إيقادها.

وحول كيفية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، قالت زينب أيو "يجب علينا نحن مكونات شمال وشرق سوريا الوقوف في وجه الاحتلال والجهات المعادية لفكرنا الديمقراطي، ومساندة القوات العسكرية لتحرير المناطق المحتلة والحفاظ على المكتسبات التي مازالت مستمرة على مبدأ أخوة الشعوب والتلاحم الوطني".

ومن جانبه، أوضح علاء الظاهر من المكون العربي قائلًا "للوقوف في وجه المؤامرة ضد مناطقنا، علينا التلاحم والتكاتف، تكاتفنا يُعتبر الثورة الحقيقة".

وقال الظاهر "هناك جهات تحاول بشتى الوسائل إيقاد نار الفتنة في المنطقة، وزعزعة استقرارها، لذلك يجب علينا التكاتف لتحقيق أهداف الثورة".

'الاحتلال يستهدف جميع المكونات دون تمييز'

ونوه الظاهر في نهاية حديثه، إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون مكونات المنطقة بشكلٍ عام ولا يميزون بينها، وهدفه توسيع نفوذه وتهجير شعوب المنطقة، "لذلك علينا التلاحم وردع جميع المؤامرات".

وفي السياق ذاته، قال داود طاليا من المكون الآشوري في تل تمر "منذ بداية الهجمات الإرهابية على مناطقنا وبشكلٍ خاص منطقة تل تمر تكاتفنا وساندنا قواتنا العسكرية، واستطعنا من خلالها حماية المنطقة وشعوبها".

'التلاحم ودعم القوى العسكرية'

وأضاف "لم ندع حماية المنطقة على عاتق القوات العسكرية فقط، بل على العكس نحن المدنيون كنا سندًا لحماية هذه المنطقة من الهجمات الإرهابية".

ودعا طاليا مكونات شمال وشرق سوريا إلى التكاتف والتلاحم لتكون سندًا للقوات العسكرية من أجل حماية المنطقة من الاحتلال التركي، "كون المحتل لا يميز بين المكونات وهدفه تدمير المنطقة".

(هـ ن)

ANHA