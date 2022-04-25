العرب في الشيخ مقصود يدينون سياسة التجويع التي تتبعها حكومة دمشق

تمنع حكومة دمشق منذ مطلع نيسان الحالي، دخول شاحنات المواد الغذائية والأدوية بالإضافة إلى منع عبور شاحنات مادة الطحين إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية ما نجم عنه توقف الأفران عن العمل وانقطاع مادة الخبز عن الأهالي.

الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ليس بالجديد، وإنما بدأ في الـ 20 من شهر آب من عام 2020، وهذا ما يؤثر سلباً على حياة أكثر من 200 ألف نسمة أو31 ألف أسرة.

وفي هذا السياق، تحدث أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية لوكالتنا عن ما يتعرضون له من إهانات أثناء توجههم إلى الأفران الواقعة في مناطق حكومة دمشق للحصول على مادة الخبز.

يجب عدم استخدام الشعب كورقة ضغط لأغراض سياسية

المواطن مصطفى محمود، ويقطن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، يشير إلى أن المادة الأساسية لاستمرار الحياة مقطوعة منذ بداية شهر رمضان، يقول: "إن افتقار الحيين لمادة الخبز يعود إلى عدم سماح حكومة دمشق بمرور شاحنات مادة الدقيق إليها".

وطالب محمود حكومة دمشق بعدم استخدام احتياجات الأهالي في القضايا السياسية "يجب عدم استخدام الشعب كورقة ضغط لأغراض سياسية؛ لأن أهالي الشيخ مقصود والأشرفية أيضاً من سكان سوريا".

نتعرض للمضايقات

أما المواطنة فاطمة رفعت علي، فشددت على ضرورة إدخال مادة الدقيق لإعداد الخبز وتقول: "خمسة عشر يوماً بدون مادة الخبز ولا أدوية وكذلك الغاز، نحن محرومون من أبسط حقوقنا، دأبت حكومة دمشق على منع دخول المواد الأساسية إلى حينا".

ونوهت فاطمة إلى أن الأهالي يضطرون للتوجه إلى مناطق حكومة دمشق لشراء مادة الخبز في هذا الشهر الفضيل وتقول "مضطرون في هذه الأيام عند بزوغ الفجر أن نتوجه إلى أفران منطقة حكومة دمشق للحصول على مادة الخبز".

وتضيف: "حتى أثناء توجهنا إلى مناطقهم لنؤمن لقمة عيشنا (مادة الخبز) لم نسلم من مضايقتهم، حيث يقولون أنتم من أهالي الشيخ مقصود، ما الذي أتى بكم إلى هنا، بنبرة فظة ومهينة".

الدواء أيضاً ما عاد متوفراً

بدوره، بيّن محمد يوسف أن أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعانون كثيراً للحصول على مادة الخبز، ويقول: "أستيقظ الساعة الخامسة صباحاً للتوجه إلى فرن في منطقة حكومة دمشق لأحصل على الخبز، ولا أعود إلا عند الظهيرة".

كما نوه إلى أنه يعاني من مرض السكري ومرض القلب أيضاً، ويجد صعوبة في إيجاد الأدوية لمعالجة مرضه، كون حكومة دمشق تمنع مرور الأدوية أيضاً إلى الحيين، ويقول: "أجد صعوبة في العثور على أدويتي، على حكومة دمشق أن تفك الحصار عن الحيين".

(ك)

ANHA