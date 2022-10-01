العراقيون يتوافدون إلى ساحة التحرير لإحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر

وبدأ العراقيون اليوم السبت، بالتوافد إلى وسط العاصمة بغداد، بعد الدعوات التي أطلقت خلال الأيام الماضية من أجل إحياء ذكرى انتفاضة أكتوبر التي اندلعت عام 2019، في كافة أرجاء البلاد، وراح ضحيتها في حينه مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وأقدم متظاهرون على عبور البوابة الحديدية المنصوبة على جسر الجمهورية بعد إزالتها ورميها أسفل الجسر.

وأفاد مصدر أمني بتسجيل 10 إصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة عملية تبادل رمي الحجار بينهم وبين القوات الأمنية.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين لمحاولة تفريقهم على جسر الجمهورية وسط بغداد".

وأضاف أنه "تم تسجيل 7 حالات اختناق جديدة نتيجة القنابل المسيلة للدموع"، مبينا أن "حصيلة حالات الاختناق نتيجة الدخان والحجار تمثلت بعشرة أشخاص"، وفق ما نقلته شبكة السومرية نيوز.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".

يذكر أن العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ تموز/ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز (مقتدى الصدر والإطار التنسيقي)، إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد

فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتطور الخلاف أواخر آب/ أغسطس الماضي (2022) إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب حينها على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.

(د ع)