العراق: صدامات في ذي قار وإقالة قائد الشرطة

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "تم تعيين لواء الشرطة عودة سالم عبود قائداً لشرطة محافظة ذي قار".

في السياق أيضاً، أكد مصدر أمني، أن السلطات فرضت حظراً للتجوال في الناصرية جنوب البلاد.

وكان أنصار الصدر قد تدفقوا إلى بغداد اليوم الجمعة وغيرها من المناطق جنوب البلاد، دعما لزعيمهم الذي ألمح قبل أيام إلى سعيه للإتيان برئيس وزراء محسوب على تياره عبر الانتخابات النيابية المقبلة.

ووقعت صدامات بين أنصاره وبعض المعتصمين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، أدت إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 50 بين الطرفين.

(ي ح)