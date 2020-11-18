العراق يؤكد بأن واشنطن نفذت خطوات بشأن تخفيض عدد قواتها

وقال فؤاد حسين في تصريحات صحفية: "عقدنا اجتماعاً مهماً مع السفير الأميركي والقادة العسكريين العراقيين لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي وتخفيض القوات الأميركية."

كما أضاف "أن الحوار تطرق إلى إعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق، وأكدنا على جدولة الانسحاب"، لافتاً إلى أن هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الأميركي بشأن تخفيض قواته في العراق.

وأوضح أن "القوات الأميركية المتبقية في العراق غير قتالية. أكدنا على وجود توقيتات وجدولة الانسحاب الأميركي من العراق."

وأكد أن قوات التحالف جاءت بناء على طلب من الحكومة العراقية وأن الاتفاق على انسحاب 500 عنصر يشمل القوات الأميركية فقط.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أمس الثلاثاء أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيخفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3000 إلى 2500 قبل أن يترك منصبه في يناير القادم متراجعاً عن الانسحاب الكامل الذي هدد بتنفيذه بحلول 25 ديسمبر.

(ي ح)