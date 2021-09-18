العراق يؤكد عدم التنازل عن حقوقه المائية

وقال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في كلمة له خلال مؤتمر الأمن المائي: "تعمل وزارة الموارد المائية بشكل جدّي من أجل موارد العراق المائية، لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف الأعرجي أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على المياه، ويجب العمل على ترشيد الاستهلاك".

وشدد على أن "مستشارية الأمن القومي، داعمة لجهود وزارة الموارد المائية، ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني".

يذكر أن هناك خلافات بين العراق وتركيا، وكذلك إيران، بشأن حصة العراق المائية من الأنهر المشتركة معهما.

(د ع)