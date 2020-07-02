العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة مرتزقة داعش

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني أنه "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة شمالي بغداد".

وأوضحت أنه " اشترك في العملية قيادة عمليات بغداد لواء القوات الخاصة/ رئاسة أركان الجيش، ولواء المشاة الآلي السابع والثلاثون، ولواء من الرد السريع، ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية، وبإسناد من الطيران".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتفتيش هذه المناطق، لتعزيز الأمن والاستقرار، وإلقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها".

(ش ع)