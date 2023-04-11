العراق يطالب رسمياً تركيا بدفع غرامة المليار ونصف المليار دولار

وقالت الشبكة في تقرير، إن “السلطات العراقية شرعت بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضد انقرة الشهر الماضي وتضمن حكماً بفرض غرامة مالية نتيجة لتصديرها النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة بغداد”.

وأكدت أن “الإجراءات الرسمية تضمنت الآن دعوى من وزارة النفط العراقية ضد وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لدى المحكمة الفدرالية الامريكية بهدف اجبار انقرة على دفع الغرامة”.

وفي وقت سابق طلبت تركيا من العراق إعادة التفاوض على شروط الدفع المالي لتصدير النفط من إقليم كردستان عبر موانئها عقب التوافق بين بغداد وهولير على إعادة ضخ النفط من الإقليم الى السوق العالمي، بحسب ما بينت شبكة “بلومبيرغ” الأسبوع الماضي.

(سـ)