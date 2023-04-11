العراق يطالب رسمياً تركيا بدفع غرامة المليار ونصف المليار دولار

كشفت شبكة “اوف شور اليرت” الامريكية، عن تقديم طلب رسمي من وزارة النفط الى المحكمة الفدرالية الامريكية لتنفيذ الحكم الصادر بحق تركيا، واجبارها على دفع الغرامة التي قدرت بمليار ونصف المليار دولار امريكي.
العالم والشرق الأوسط 2023-04-11T19:12:00 مركز الأخبار

وقالت الشبكة في تقرير، إن “السلطات العراقية شرعت بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضد انقرة الشهر الماضي وتضمن حكماً بفرض غرامة مالية نتيجة لتصديرها النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة بغداد”.

وأكدت أن “الإجراءات الرسمية تضمنت الآن دعوى من وزارة النفط العراقية ضد وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لدى المحكمة الفدرالية الامريكية بهدف اجبار انقرة على دفع الغرامة”.

وفي وقت سابق طلبت تركيا من العراق إعادة التفاوض على شروط الدفع المالي لتصدير النفط من إقليم كردستان عبر موانئها عقب التوافق بين بغداد وهولير على إعادة ضخ النفط من الإقليم الى السوق العالمي، بحسب ما بينت شبكة “بلومبيرغ” الأسبوع الماضي.

(سـ)


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