العراق يسجل 5 آلاف حالة تعنيف ضد المرأة خلال عام 2021

وكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن خمسة آلاف حالة تعنيف مسجلة ضد النساء خلال العام الجاري في بغداد وعموم المحافظات العراقية، مؤكدة سعيها "لتشريع قانون يسهم في تعزيز حماية النساء والشرائح الضعيفة في المجتمع".

وذكرت المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة في الأمانة يسرى كريم، أن "هناك خمسة آلاف حالة تعنيف ضد النساء تم تسجيلها في بغداد وباقي المحافظات خلال هذا العام فقط”، مبينة أن “العدد الحقيقي يفوق هذه الأرقام ذلك؛ لأن العديد من الحالات لا يتم تسجيلها نظراً لبعض الأعراف والتقاليد التي تسود المجتمع".

وأشارت يسرى كريم إلى أن عملهم في دائرة تمكين المرأة، بالتعاون مع المنظمات والجهات صاحبة العلاقة ينصب على إعداد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، مؤكدة أن "المشروع حالياً ينتظر انعقاد مجلس النواب الجديد بغية عرضه".

وأردفت المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة بالقول: إن "كل هذه الجهود تأتي لضمان الخطة الاستراتيجية التي أقرها العراق لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325".

وينص قرار مجلس الأمن 1325 الذي أعدته وزارة الدولة لشؤون المرأة على إشراك المرأة في عملية صنع السلام واتخاذ القرار أثناء النزاعات المسلحة وبعدها، وحمايتها من كل أشكال العنف الذي قد تتعرض له.

(د ع)