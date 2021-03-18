العراق يصف مخيم الهول بالقنبلة الموقوتة ويدعو أمريكا إلى حلها

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل في مكتبه اليوم، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر"، مشيرًا إلى أن "الطرفين بحثا خلال اللقاء الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة العراقية"، بحسب ما أفادت السومرية.

وأكد السفير الأمريكي أن بلاده "تتطلع لأن لا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضًا".

وتطرّق اللقاء إلى ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، حيث أشار الأعرجي إلى أن "العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة وجميعهم من الإرهابيين".

وأضاف "استمرار مخيم الهول على ما هو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود ٢٠ ألف طفل عراقي بين طفل وحدث وهؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرًا على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم".

(ش ع)