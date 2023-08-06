العراق ينوي مطالبة الإنتربول بإصدار أوامر قبض بحق مسؤولين سابقين

وأعلن رئيس هيئة النزاهة “حيدر حنون” عن تحركٍ لتنظيم “إشارات حمراء” من الإنتربول الدولي بحق المطلوبين إلى جانب الطلب بإصدار إشارات مماثلة لسكرتير خاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وأوضح “حنون” أن حكومة بلاده تسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، مشيراً إلى أن كل واحد من هؤلاء المتورطين يستحوذ على ما لا يقل عن 77 مليون دولار.

وبحسب مسؤولين عراقيين فإن المسألة متعلقة بعمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها قرابة مليارين وخمسمئة مليون دولار.