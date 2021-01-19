العراق يحدد موعد إجراء الانتخابات المبكرة

ذكر مصدر لوكالة الأنباء العراقية، أن "مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته التي استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة".

وفي وقتٍ سابق، اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من حزيران/ يونيو المقبل، إلى السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر.

هذا، وكان مجلس المفوّضين قد اقترح، في وقت سابق، تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعدًا لأجراء الانتخابات.

(ي م)