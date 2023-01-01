العراق يعلن تصفية 311 مرتزق من داعش خلال 2022

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي إن "العام 2022 شهد تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة في العمل الميداني من بينها قتل 311 إرهابياً"، لافتاً إلى أن منهم 213 قتلوا عن طريق القوات الجوية العراقية، و98 تمت تصفيتهم من خلال عمليات مختلفة.

وقال، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع): "أغلب القتلى قيادات مهمة بعصابات داعش الإرهابية، ما سمح بتدمير منظومة القيادة والسيطرة لدى تلك العصابات".

ولفت إلى أن عام 2022 ولدت فيه كذلك "خلية الاستهداف بقيادة العمليات المشتركة في شهر شباط الماضي"، لافتاً إلى أن تلك الخلية "اضطلعت بمهمتين أساسيتين؛ وهما المحافظة على المواطنين من جهة، والبنى التحتية من جهة أخرى بمناطق العمليات الأمنية أثناء الاشتباك مع العدو أو أثناء الضربات الجوية".

وتمنى الخفاجي أن يكون هناك "مجال أكبر في التسليح والتدريب في العام 2023؛ لرفع القدرات ومواصلة ملاحقة الإرهاب والقضاء على ما تبقى من عناصره في مناطق الفراغات الأمنية".

(د ع)