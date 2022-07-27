العراق يعلن رسميا التوجه لشراء رافال وأنظمة دفاع جوي متطورة

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الأربعاء، المضي بصفقة شراء العراق مقاتلات فرنسية من طراز رافال، فضلاً عن التعاقد لشراء منظومة صواريخ دفاع متطورة.

وقال عناد، “إننا ماضون في التعاقد لشراء مقاتلات رافال الفرنسية المتطورة فضلاً عن استلام أحدث الرادارات لرصد الأجواء والتعاقد على منظومة دفاع جوي هي الأكثر تطوراً”.

وأضاف إن” الوزارة أعدت خطة خماسية لتحديث كافة صنوفه وشراء أسلحة وتدريب خلال خمس سنوات، ليتحول بين أعظم الجيوش في المنطقة من حيث الجاهزية”.

ويمتلك العراق منظومات دفاع جوي غالبيتها أميركية منتشرة في مناطق متفرقة من البلاد.

ويقول خبراء أمنيون عراقيون إن منظومات الدفاع الجوي المتوفرة لا تتناسب مع مساحة البلاد، والتطور الحاصل في الجانب العسكري.

(ش ع)