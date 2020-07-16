العراق يعلن مقتل والي بغداد ويده الإعلامية

وقال رسول في بيان "بعملية خاصة وخاطفة ونوعية، تمكن جهاز المخابرات الوطني من قتل والي بغداد عمر شلال عبيد الكرطاني ويده الإعلامية ليث جمال أبو البراء ونائبه العربي الجنسية قتال المهاجر"، وذلك بحسب وكالة السومرية.

وأضاف إنه "سبق للجهاز وأن قتلَ الوالي أحمد عيسى الزاوي أبو طلحة، ليحل محله المقتول لاحقًا عمر الكرطاني".

على صعيدٍ متصل قالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إنه "وفقًا لمعلومات دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال قراج، أسفرت عن قتل ٧ عناصر إرهابية داخل نفق".

هذا وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، "بإسناد جوي من طيران التحالف الدولي الأربعاء وبعملية أمنية في وادي الشاي جنوب محافظة كركوك تمكن فيها أبطالنا من قتل (6) إرهابيين من فلول عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف البيان إنه "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على عنصر إرهابي في منطقة أبو غريب غرب بغداد و(3) عناصر آخرين من الشبكات الإرهابية التابعة لعصابات داعـش في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد"، مبينًا أنه "باقٍ على العهد حتى الوصول إلى عراقٍ آمن مستقر خالٍ من الإرهاب والتطرف".

(ش ع)