العراق يعلن مقتل مرتزقين من داعش في محافظة صلاح الدين

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، أنه "من خلال المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية إلى سلاح الجو العراقي والذي نتج عنه دك أوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأوكار كانت بداخلها قيادات مهمة من عصابات داعش الإرهابية، حيث تم التأكد من مقتل الإرهابي محمد رشيد جاسم المكنى أبو حذيفة وأبو فاطمة عسكري بما يسمى ولاية صلاح الدين وهو من الإرهابيين الخطرين والمشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين خلال الفترات الماضية ويعتبر أحد قيادات داعش الإرهابي".

وأشار إلى أن "وكالة الاستخبارات مازالت تلاحق عصابات داعش الإرهابية للقصاص العادل والعاجل منهم".

(د ع)