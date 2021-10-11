العراق يعلن إلقاء القبض على مشرف المال لدى داعش

وقبض جهاز المخابرات العراقية على المدعو، سامي جاسم، مشرف المال لدى مرتزقة داعش ونائب زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي خارج الحدود.

وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته بتويتر، "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لداعش".

وأضاف الكاظمي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن هذا المعتقل هو "نائب المقبور أبو بكر البغدادي".

وقُتل أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية فجر 27 تشرين الأول عام 2019 بعملية عسكرية أميركية، بعد معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها قوات سوريا الديمقراطية، عن مكان وجود البغدادي في إدلب على مقربة من الحدود التركية.

(ل د)