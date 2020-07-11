العراق يعلن عن انطلاق عمليات واسعة لملاحقة مرتزقة داعش

وقالت خلية الإعلام في بيان لها: "بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم السبت، 2020 (عمليات أبطال العراق/ المرحلة الرابعة)، لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى.

وأضاف البيان "وتطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلها داعش لوجوده وتنفيذ عملياته "الإرهابية"، وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية".

ولفت البيان إلى أن العمليات تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر 17685 كلم مربع، وتشترك فيها قوات مِن (قيادة القوات البرية، قيادة عمليات ديالى، قيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات سامراء، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قوات الرد السريع، قوات الحشد الشعبي، لواءان مِن القوات الخاصة، اللواء الثامن قوات الحدود، جهاز مكافحة الإرهاب/ قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة الإرهاب مِن السليمانية، قيادة شرطة محافظة ديالى)، وبإسناد مِن طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.

وتميزت هذه العمليات باتجاه أهداف مهمة ونوعية مع عمليات خاصة.

(ش ع)