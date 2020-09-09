العراق يعلن القبض على قيادي في مرتزقة داعش

وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان: "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في حي الحرية بمحافظة كركوك، والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ /إرهاب لانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية"، ضمن قاطع العباسي بكركوك.

وأضاف البيان، أن المعتقل "يعمل مفتيًا في ما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع العباسي، كما يعمل أيضًا في ما يسمى المفارز العسكرية وهو من أسرة داعشية، لديه اثنين من إخوته دواعش مطلوبين للقضاء وفق قانون الإرهاب"، مؤكدًا أنه تم "تدوين أقواله، حيث اعترف بانتمائه إلى تلك العصابات الإجرامية، وإحالته إلى القضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".

وعاد مرتزقة داعش للنشاط في عدد من المدن العراقية عبر تنفيذ العديد من الهجمات على القوات الأمنية والعسكرية.

(ي م)