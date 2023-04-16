العراق يعلن القبض على 4 من مرتزقة داعش

قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من تنفيذ واجبات متعددة في محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة متهمين ثبت انتماؤهم لعصابات داعش الإرهابية ونفذوا ما تسمى بالغزوات وحملوا السلاح ضد القوات الأمنية في السنوات السابقة".

وأضافت، حسب ما نقلته شبكة السومرية، إن "احد المتهمين كان يتحرك في ثلاث محافظات (ديالى وكركوك ونينوى) وكان من القيادات الخطيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

(د ع)