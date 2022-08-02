العراق.. وزير الصدر يوجه المتظاهرين بإخلاء مبنى البرلمان والاعتصام حوله

وقال وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي في منشور له على فيسبوك، أنه "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الابطال، تقرر ما يلي:

أولاً: إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها ٧٢ ساعة من تاريخ هذا المنشور.

ثانياً: إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً.

ثالثاً: ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً، لذا يجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة.

رابعاً: إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع.

خامساً: نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم".

يذكر أن مناصرين للتيار الصدري كانوا قد اقتحموا مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد للمرة الثانية، السبت، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء.

ودخل مئات من المتظاهرين البرلمان وقاعته الرئيسة، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر.

ومع هذه التطورات، يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيداً. فبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

(د ع)