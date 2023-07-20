العراق تتجه نحو قطع العلاقات مع السويد

واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية وسط بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا النيران فيها، في ظل دعوة من الصدر إلى مظاهرة، احتجاجاً على أنباء عن حرق للمصحف في السويد هو الثاني خلال أسابيع قليلة، وعلى أنباء عن حرق العلم العراقي.

واستدعت السويد في وقت سابق، الخميس، القائم بالأعمال العراقي على خلفية اقتحام وحرق سفارتها واعتبرته أمراً "غير مقبول على الإطلاق"، واتهمت بغداد بالإخفاق في أداء واجبها بحماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.

وعلى خلفية ذلك، عقدت الحكومة العراقية اليوم، اجتماعاً طارئاً بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأصدرت بياناً، أكدت فيه أنها أبلغت الحكومة السويدية، الأربعاء، عبر القنوات الدبلوماسية "بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير".

واعتبرت أن مثل هذه التصرفات "استفزازية وتسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطراً على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية" .

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم، وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من السفارة العراقية في ستوكهولم، كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".

وأضاف العوادي أن السوداني "وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".

(ي ح)