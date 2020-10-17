العراق تقبض على مسؤول داعشي مع معاونين له في بغداد

وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، السبت إلقائها القبض على مسؤول مكتب الزكاة، لما يسمى "ولاية راوه" ضمن ما يسمى قاطع الفرات لدى داعش وثلاثة من معاونيه في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد.

وأصدرت الوكالة بياناً قالت فيه: "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية التي اتخذت من محافظة بغداد ملاذًا لها بعد عمليات التحرير، واستنادًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونيه في منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن محافظة بغداد".

وبيّنت الوكالة أن المعتقلين مطلوبين وفق أحكام "المادة ٤ إرهاب" لانتمائهم لداعش، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعة وتعقب استمرت لفترة طويلة بين مناطق العاصمة".

وأكدت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك".

(س ر)