العراق تحذر من تزايد مخاطر داعش

وقال حسين خلال زيارته موسكو، أمس الخميس، إن "التنظيم الإرهابي موجود وأصبح أكثر نشاطًا لسوء الحظ"، وبيّن أن "أنشطته زادت عما كانت عليه قبل أشهر قليلة".

وأوضح الوزير العراقي أن لدى حكومة بلاده "معلومات تفيد بأن التنظيم موجود في مناطق معينة من محافظات الأنبار وكركوك وديالى وفي بعض مناطق نينوى".

وكان وزير الدفاع العراقي جمعة عناد أعلن الأسبوع الماضي أن عدد مرتزقة داعش في بغداد وشمال محافظة بابل يبلغ نحو 2000 عنصر، وهو العدد الذي وصفته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بأنه "أمر خطير".

وعلّق عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي كريم عليوي، على تصريح وزير الدفاع، قائلًا: "تصريح وزير الدفاع بحاجة إلى وقفة ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية"، وأضاف أن "اللجنة لديها علم بوجود أعداد من الدواعش على شكل مجموعات وأفراد في خلايا نائمة في بغداد وشمال محافظة بابل وتحديدًا في منطقة جرف النصر، إلا أنها لا تملك العدد الحقيقي".

ومن الجدير بالذكر، أن آخر معاقل مرتزقة داعش حررتها قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، تحديدًا في الباغوز بريف دير الزور، في آذار 2018.

(س ر)